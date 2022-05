Juventus-Inter 2-4 DTS, cinque dati statistici che potresti non sapere

Juventus-Inter 2-4 dopo i tempi supplementari ha consegnato per l’ottava volta nella storia la Coppa Italia nella bacheca nerazzurra. Dal trionfo dell’Olimpico di Roma ci sono anche tanti dati statistici particolari sul derby d’Italia.

DUE – Le finali in stagione fra Inter e Juventus, con quella di ieri in Coppa Italia che ha seguito il 2-1 (sempre ai tempi supplementari) del 12 gennaio in Supercoppa Italiana al Meazza. È la prima volta che si gioca un doppio derby d’Italia per assegnare un trofeo.

TRE – Le vittorie consecutive dell’Inter sulla Juventus, peraltro curiosamente in altrettante competizioni diverse (Supercoppa Italiana, Serie A e Coppa Italia). Nella storia era successo solo due volte, ma in tempi lontanissimi: nel 1911 e 1912 (0-2, 6-1 e 0-4, in Prima Categoria) e nel 1927 (3-0, 2-1 e 1-3 tra febbraio e giugno in Divisione Nazionale). Questi erano i nomi del campionato prima dell’istituzione della Serie A a girone unico nel 1929.

QUATTRO – I gol segnati da Ivan Perisic alla Juventus, in sedici partite giocate contro e tutte con la maglia dell’Inter. Ben tre sono arrivati in Coppa Italia, l’altro il 2 marzo 2016 in una vittoria per 3-0 poi diventata sconfitta ai rigori, quindi il decisivo 2-1 in Serie A il 18 settembre 2016. Non trovava una marcatura multipla addirittura dal 3 dicembre 2017, quando fece tripletta in un 5-0 al Chievo.

CINQUE – Le finali giocate fra Inter e Juventus nella storia. È la terza volta che si affermano i nerazzurri, che in questa stagione hanno ribaltato lo score contando anche la Supercoppa Italiana. Curiosità: tutte le vittorie sono arrivate ai tempi supplementari, l’altra sempre in Supercoppa Italiana il 20 agosto 2005. I bianconeri hanno vinto la Coppa Italia 1958-1959 (1-4) e 1964-1965 (1-0).

TREDICI – Gli anni dopo cui l’Inter ha chiuso una stagione imbattuta contro la Juventus. Non capitava dal 2008-2009, quando finì 1-0 all’andata e 1-1 al ritorno nella sola Serie A. E non era mai successo di farlo giocando quattro volte.