Dimarco entusiasta: «La Coppa Italia è nostra! Sempre forza Inter»

Federico Dimarco, attraverso il suo account di Instagram, esprime soddisfazione per la Coppa Italia conquistata ai danni della Juventus

ENTUSIASMO – Federico Dimarco è stato determinante in Juventus-Inter. Il difensore, entrato con i nerazzurri in svantaggio, ha saputo dare nuova vivacità alla manovra, svegliando la squadra dal torpore in cui era calata dopo l’1-2 dei bianconeri. Il difensore nerazzurro, attraverso il suo account Instagram, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la conquista della Coppa Italia. Di seguito il suo post



Fonte: Account Instagram Dimarco