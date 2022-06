Italia-Germania vara il nuovo corso azzurro: Bastoni con un ruolo centrale?

L’Italia contro la Germania inizia a girare pagina dopo l’eliminazione dal Mondiale. Bastoni avrà un ruolo centrale per Mancini?

NUOVO CICLO – Italia-Germania di Nations League apre un nuovo ciclo per la gestione Mancini. La nazionale, avendo perso il Mondiale di Natale, deve guardare al futuro. E futuro fa rima con giovani. Il ct deve avviare il cambio generazionale. E lo ha annunciato. Questo coinvolgerà anche Bastoni?

TERZO IN GERARCHIA – Il difensore dell’Inter ormai da anni è nel giro della nazionale. Di pari passo con la sua esplosione in maglia Inter. Ma in modo marginale. Le presenze sono dodici, quasi tutte in partite facili o per assenze specifiche dei titolari. Al plurale. Perché nelle gerarchie fisse e immutabili di Mancini Bastoni era il terzo centrale di sinistra. Dietro a Chiellini e Acerbi. Difficile quindi trovare spazio vero. Il nuovo corso sarà diverso?

PUNTARE SUI GIOVANI – Chiellini ha chiuso la sua esperienza in azzurro. E questo apre spazi per gli altri. Ma attenzione. Ad oggi nulla ha cambiato le gerarchie di Mancini. La crescita di rendimento di Bastoni all’Inter non gli ha mai permesso di superare Acerbi come prima riserva. Se l’ottica della nazionale però è orientata davvero al futuro il ct non può perdere altro tempo su un classse 1988. Bastoni è il futuro dell’Italia. Serve che inizi ad essere anche il presente.