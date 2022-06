Mentana critico: «Dopo Lukaku e Hakimi vendono Bastoni? Vendete l’Inter!»

Mentana, giornalista e noto tifoso dell’Inter, attraverso i social ha espresso il suo disappunto per la possibile cessione di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro e della Nazionale rappresenta un vero e proprio gioiello, oltre che un tifoso della squadra. Il giornalista, inoltre, fa riferimento alle cessioni di Lukaku e Hakimi.

CRITICA – Enrico Mentana critica la scelta societaria di voler vendere Alessandro Bastoni per voler far cassa, soprattutto dopo i sacrifici della scorsa estate: «Hanno venduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku dopo aver vinto lo scudetto, ora vogliono vendere Bastoni, uno dei nostri gioielli. Meglio che vendano l’Inter a chi possa evitare di metterla in saldo».