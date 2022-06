FOTO – Dimarco pronto per Italia-Germania! Si candida per una maglia?

Dimarco, convocato da Roberto Mancini per le sfide di Nations League, sui social ha pubblicato una locandina di presentazione alla sfida di oggi contro con la Germania.

LA PARTITA – Federico Dimarco nel corso di questa stagione all’Inter, si è meritato anche una convocazione in Nazionale. L’Italia dopo aver perso la finalissima contro l’Argentina, sarà impegnata oggi contro la Germania, per la prima partita di Nations League del gruppo C. Il difensore dell’Inter sui social ha pubblicato una locandina della partita e si candida per una maglia da titolare.

Di seguito l’immagine pubblicata sui social