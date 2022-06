Dybala, una big Europea sicuro fuori dalla corsa. Inter può sorridere

Dybala dopo essersi svincolato a zero dalla Juventus, presto deciderà il suo futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano – esperto di mercato -, una big europea si tira fuori dalla corsa per l’argentino.

FUORI UNA BIG – Paulo Dybala a zero è un’idea che stuzzica mezza Europa, con l’Inter – doveroso ribadirlo -, avanti rispetto le altre. Nella corsa per aggiudicarsi l’argentino, secondo quanto ribadito da Fabrizio Romano, si tira fuori ufficialmente una big europea: «Ad oggi il Tottenham non è in trattativa per ingaggiare Paulo Dybala: non è mai stato un obiettivo serio, gli Spurs vogliono giocatori diversi».