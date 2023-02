Inzaghi viene accontentato: col Porto l’Inter gioca una gara di testa

Inter-Porto è stata una partita in cui i nerazzurri hanno saputo interpretare i momenti. Soddisfando così a richiesta di Inzaghi di giocare con la testa.

RICHIESTA ESAUDITA – Inzaghi nel pre partita di Inter-Porto aveva chiesto, indirettamente, ai suoi giocatori di disputare una gara di testa. Una cosa mai scontata per questa squadra, continuamente in balia di alti e bassi motivazionali. E il campo ha dato una risposta positiva, per quanto in una chiave leggermente diversa.

GESTIONE DI TESTA – L’Inter non ha aggredito il Porto come nelle serate migliori. Ma ha saputo gestire la gara e i suoi momenti. Senza perdersi. Senza innervosirsi. Soffrendo quando necessario. Ed accelerando nel finale, quando con gli avversari in dieci c’era un’occasione da cogliere. Adattandosi insomma a quello che serviva. Una lettura dei momenti non banale per un gruppo che più volte abbiamo visto finire preda del suo stesso nervosismo. Dei suoi fantasmi.