VIDEO – Mkhitaryan: «Lukaku fa miracoli! Onana-Dzeko? Può succedere»

Anche Henrikh Mkhitaryan ha parlato dopo Inter-Porto, e ai microfoni di Sky Sport si è soffermato a parlare non solo della vittoria in Champions League, ma anche della crescita di Romelu Lukaku dopo il grave infortunio. Poi il centrocampista armeno ha espresso la sua opinione riguardo la discussione in campo tra André Onana ed Edin Dzeko, e da vero giocatore di esperienza e maturità ha placato la situazione sottolineando la normalità del fatto.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui)