Focolari: «Calhanoglu come regista? Ha fatto benino, ma non il fenomeno»

L’Inter, quando Marcelo Brozovic è stato assente per infortunio, è dovuta correre ai ripari e Simone Inzaghi ha deciso di schierare al suo posto come regista Hakan Calhanoglu. Il turco, in quel ruolo, è stato elogiato dai più (vedi articolo). Eppure il giornalista Furio Focolari ha un’opinione diversa in merito. Le sue parole a Radio Radio.

CONTROCORRENTE − Il giornalista sportivo Furio Focolari è andato controcorrente, rispetto alle valutazioni positive che sono andate per la maggiore, soprattutto sulla posizione di Hakan Calhanoglu in cabina di regia: «Marcelo Brozovic non ha giocato perché stava male e Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista ha fatto benino, non il fenomeno. Asllani? Sappiamo quando Inzaghi sia restio nel far giocare i più giovani. Brozovic ha 30 anni ed è lui il titolare, tra lui e Calhanoglu in quel ruolo ci stanno tre categorie di differenza. Nelle prossime partite gioca il croato. Non ha giocato perché non stava bene. La partita la vinci quando entra Brozovic e porti avanti Calhanoglu».