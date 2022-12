Inzaghi torna da Siviglia con delle buone conferme dalle corsie esterne

Simone Inzaghi non ha tratto nuove indicazioni dalla amichevole di ieri contro il Betis Siviglia. Il tecnico piacentino può però guardare con ottimismo il futuro, viste le buone conferme mostrate dagli esterni di fascia

CONFERME E CRESCITE – Poco da dire sulla amichevole di ieri tra Inter e Betis Siviglia. Inzaghi torna dalla trasferta in Spagna con poche nuove indicazioni. La squadra probabilmente sente dei carichi di lavoro e quindi non riesce a performare al 100%. Interessante però sottolineare delle conferme da parte degli esterni di fascia. Il tecnico piacentino ha schierato dal 1′ Bellanova e Gosens. Entrambi hanno confermato i passi avanti intravisti a Malta. Il tedesco, in particolare, sembra molto più integrato negli schemi di gioco. E anche i compagni ora sembrano molto più convinti nel servirgli il pallone sulla corsa. Il passo in più che ci si aspetta dall’ex Atalanta ora riguarda il recupero dei corretti tempi di inserimento, dato che ieri spesso non è riuscito a leggere bene la linea difensiva, finendo spesso in fuorigioco. Bellanova, invece, conferma la poca paura nel puntare l’uomo e la straripante forza fisica. Ora, la falla da colmare riguarda la fase di copertura. L’ex Cagliari spesso non si accorge dell’uomo alle sue spalle. C’è ancora del lavoro da fare, ma la strada imboccata dai due è quella giusta.