Lautaro Martinez, l’Inter è spettatrice interessatissima della Finalissima

Oggi è il giorno della finalissima mondiale tra Argentina e Francia. Lautaro Martinez partirà dalla panchina, ma pronto a subentrare in caso di bisogno. L’Inter sarà spettatrice della partita e spera in una giocata decisiva del Toro

SPETTATRICE SPECIALE – Oggi alle 16.00 ci sarà la finalissima in Qatar tra Argentina e Francia. Partita molto sentita, che per l’Albiceleste rappresenta una vera e propria vendetta, visto l’ultimo precedente nel Mondiale del 2018. In quell’occasione, furono i Bleus a trionfare per 4 reti a 3. La Nazionale di Lionel Scaloni cerca una vittoria quindi, sia per vendicarsi di quella partita che per aggiudicarsi il terzo titolo mondiale. Come da tradizione ormai da anni, un giocatore dell’Inter prenderà parte a questa finale. In questo caso il nerazzurro è Lautaro Martinez, che però, se tutto dovesse essere confermato, partirà dalla panchina. L’Inter, in ogni caso, sarà spettatrice interessata del match. Il numero 22 dell’Argentina potrebbe però prendere parte al match da subentrante. E un eventuale giocata decisiva sarebbe un boost incredibile per il classe ’97. Il club nerazzurro spera che questo accada, perché ha bisogno del proprio numero 10 per tentare la rimonta in campionato e la scalata in Europa. E Lautaro, dopo un mondiale non esattamente da protagonista, potrebbe concludere in bellezza e dare una svolta alla sua stagione.