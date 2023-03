Inzaghi si conferma: marzo mese da dimenticare anche per l’Inter 2023

L’Inter di Simone Inzaghi chiude il mese di marzo 2023 con una sola vittoria all’attivo. Confermando il trend pessimo dell’anno precedente.

PESSIMO FINALE – L’Inter chiude il mese di marzo 2023 allo stesso modo di febbraio. Ossia perdendo. Domenica scorsa contro la Juventus, poco meno di un mese fa a Bologna. Si configura così la nona sconfitta in questo campionato per Simone Inzaghi. E questo dato certifica il momento di grande difficoltà dei nerazzurri, nonostante l’approdo ai quarti di finale di Champions Lague. E soprattutto vanifica il percorso complessivamente buono – sebbene accidentato – di febbraio.

TREND CONFERMATO – Il mese di marzo si apriva con una vittoria dell’Inter. 2-0 a San Siro contro il Lecce con reti di Henrikh Mkhtaryan e Lautaro Martinez. E quella non solo è l’ultima gara vinta dagli uomini di Inzaghi. Bensì è pure l’ultima partita con reti su azione da parte dell’Inter. Seguono poi le due sconfitte contro Spezia e Juventus, inframmezzate dal pareggio “vincente” a Oporto. Un rendimento pessimo, dopo le 3 vittorie più un pareggio e una sconfitta di febbraio. Ma soprattutto un trend che con Inzaghi si era già visto nella scorsa stagione. A febbraio 2022 l’Inter perse 3 gare (con Milan, Liverpool e Sassuolo, tutte a San Siro), vincendone appena una (2-0 alla Roma in Coppa Italia). A marzo si riprese leggermente, battendo 5-0 la Salernitana e vincendo il ritorno ad Anfield (inutile ai fini della qualificazione). Arrivarono poi 2 pareggi contro Torino e Fiorentina (che l’Inter affronterà alla prossima). I risultati di marzo 2023 sono peggiori considerando la stagione nel complesso. E confermano come Inzaghi faccia fatica a trascorrere positivamente questo bimestre.