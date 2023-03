Romano: «Su Carlos Augusto ci sono diversi club italiani e inglesi»

Fabrizio Romano ha pubblicato un tweet riguardo il futuro di Carlos Augusto, terzino del Monza che sta stupendo tutti.

TERZINO – Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Carlos Augusto, terzino sinistro del Monza: «Carlos Augusto, terzino sinistro del Monza, ha attratto l’interesse di diversi club dopo la sua prima stagione in Serie A. Il brasiliano ha collezionato 5 gol e 4 assist. Su di lui ci sono squadre inglesi e italiane, che lo vedono come un’occasione dato il suo contratto in scadenza nel 2024». In attesa di capire quale sarà il futuro di Robin Gosens, anche l’Inter potrebbe seguire quanto accadrà da giugno con il laterale sinistro.