Retegui ma non solo, tra gli oriundi dell’Italia ci sono 4 ex Inter

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Mateo Retegui, attaccante argentino che ha risposto alla convocazione di Roberto Mancini. Nella storia dell’Italia sono 4 gli oriundi che hanno giocato all’Inter.

ORIUNDI – Mateo Retegui è l’ultimo dei giocatori oriundi che ha risposto alla convocazione della Nazionale italiana. Prima di lui ce ne sono stati diversi. Quattro di questi hanno vestito anche la maglia dell’Inter. Si tratta di Thiago Motta, che venne convocato da Antonio Conte e a cui venne data la numero 10. Sempre sotto la gestione Conte venne convocato anche Eder. Gli ultimi due non hanno brillato, né in Nazionale né in nerazzurro. Si tratta di Daniel Pablo Osvaldo ed Ezequiel Schelotto.