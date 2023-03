L’Inter e la sterilità offensiva: quattro gol nelle ultime sei partite

L’Inter sta chiaramente vivendo un momento di difficoltà offensiva. I gol arrivati nelle ultime sei partite lo mostrano in modo chiaro.

PROBLEMA OFFENSIVO – L’Inter sta vivendo un periodo di singolare difficoltà offensiva. Che a volte significa essere incapaci di segnare pur creando piogge di tiri e molte occasioni, ma altre come contro la Juventus nemmeno questo. In entrambi i casi, il risultato è comunque lo stesso: i gol non arrivano. E c’è un dato che evidenzia bene questo momeno problematico.

GOL CERCASI – Dalla gara di andata col Porto l’Inter ha giocato sei partite, in un lasso di tempo di poco meno di un mese. Porto, Bologna, Lecce, Spezia, ancora Porto e Juventus. L’Inter ha segnato solo in tre di queste. Il totale dei gol segnati in queste gare è di quattro. Uno col Porto a San Siro, due col Lecce, uno allo Spezia. Quest’ultimo su rigore. Quattro gol totali in un mese. Tre soli su azione. In sei partite. Un rendimento insufficiente.