Inzaghi, anche in Inter-Sassuolo le scelte danno ragione: che gestione!

Anche in Inter-Sassuolo le scelte (spesso anche azzardate) danno ragione a Simone Inzaghi. Una gestione quella dell’ultimo mese e mezzo che sta dando i suoi frutti. Come nel 4-2 di ieri (vedi report).

SCELTE E GESTIONE – Una costante può essere notata in quasi tutte le partite dell’Inter dell’ultimo mese e mezzo: il malumore attorno alle scelte di formazione di Simone Inzaghi prima delle partite. Scelte che però, puntualmente, danno ragione al tecnico. Ne è un esempio la scelta di Calhanoglu e Dzeko nel derby di andata contro il Milan in Champions League (0-2). Ma anche la decisione di cambiare otto uomini per la partita contro il Sassuolo. Sofferta, è vero. Ma pur sempre vinta per 4-2. Con Inzaghi che ha potuto lasciare a riposo per tutta la gara giocatori importantissimi come Barella e gli stessi Dzeko e Calhanoglu. Il che potrebbe avere di sicuro un grosso impatto sul ritorno della semifinale contro il Milan in programma martedì.

ROTAZIONI – Le tante rotazioni fatte vedere da Simone Inzaghi fin dall’inizio di aprile, mese di fuoco con ben nove partite, hanno permesso all’Inter di arrivare in questo periodo nel massimo delle forze fisiche e mentali. Già, anche mentali. Perché mai come ora serviva cementare il gruppo. E in questo Inzaghi è riuscito facendo sentire tutti importanti, anche chi in questa stagione ha giocato meno. Anche giocatori come Raoul Bellanova e Roberto Gagliardini hanno avuto modo di scendere in campo nelle ultime partite, ripagando nel meglio delle loro possibilità la fiducia. Rotazioni importanti e non è un caso che, quantomeno ora, i risultati stiano dando ragione.