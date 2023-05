Inter-Milan, Leao recuperato. Pioli sorride in vista del derby

Il Milan ha recuperato Rafael Leao. Buona notizia quindi per l’allenatore rossonero Stefano Pioli in vista del derby contro l’Inter in Champions League.

RECUPERATO – Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, in collegamento con gli studi Sky Sport 24 da Milanello, Rafael Leao è recuperato. L’attaccante portoghese ha lavorato col gruppo. Buona notizia quindi per Stefano Pioli in vista di Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League.

Fonte: Sky Sport