Inzaghi in Inter Lazio gestisce bene le forze: spicca una scelta

Inter-Lazio dà ancora una volta ragione alle scelte di formazione di Simone Inzaghi, che ha deciso di puntare sulla squadra titolare e di gestire le forze al meglio durante la gara. Con in particolare una scelta che spicca, considerando le abitudini del tecnico nerazzurro.

GESTIONE DELLE ENERGIE – Giocare una volta alla settimana permette a Simone Inzaghi di valutare al meglio le scelte di formazione partita per partita. Ne è un esempio Inter-Lazio, arrivata dopo una settimana dalla roboante vittoria per 1-5 sul Monza. Con la finale in programma poi lunedì, ci sarà ancora una settimana prima della gara di domenica 28 contro la Fiorentina. Inzaghi può quindi permettersi di giocare con la formazione titolare, ammazzando di fatto la partita senza un enorme dispendio energetico e riuscendo grazie ai cambi a ruotare al meglio i suoi uomini. Come fatto ieri con l’attacco e il centrocampo, viste le uscite di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e soprattutto del diffidato Nicolò Barella.

SCELTA RARA – Quello che salta più all’occhio dalle scelte di Simone Inzaghi in Inter-Lazio è però la sua decisione di tenere in campo entrambi gli esterni per tutta la partita. In particolar modo Federico Dimarco, visto il suo recente rientro dall’infortunio e la sua autonomia spesso limitata a gara in corso. Ma anche Matteo Darmian, vista la presenza in panchina sia di Denzel Dumfries che di Tajon Buchanan. Una scelta rara quella di Inzaghi, che spesso nei suoi cambi mette mano proprio agli esterni. Impensabile che in finale, contro il Napoli, gli esterni giochino ancora 90 minuti. Ma le scelte del tecnico di ieri rientrano ancora una volta nella sua grande capacità di gestire tutti gli uomini a sua disposizione.