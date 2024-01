Barella, la diffida in Inter Lazio non pesa: centrocampo illuminato

Una delle grandi ansie dei tifosi nerazzurri durante Inter-Lazio era sicuramente la situazione di Nicolò Barella. Diffidato e a rischio per la trasferta contro la Fiorentina in campionato, il numero 23 ha però effettuato una prestazione illuminante a centrocampo.

NESSUNA PAURA – Rischio cartellino giallo con una diffida a pendere sulla sua testa? Per Nicolò Barella non c’è alcun problema. Il numero 23 nerazzurro in Inter-Lazio domina infatti a centrocampo, tanto da essere nominato anche il migliore in campo della partita. E anche a ragione. Prestazione dominante da parte sua, come confermano anche i dati ufficiali della Lega Serie A. Giusto per citarne alcuni, Barella è il migliore per passaggi riusciti nella trequarti avversaria (13, seguito da Federico Dimarco a 12), nelle occasioni da gol create (3), nei passaggi chiave (3) e nei dribbling (2). Il tutto tenendo anche in considerazione quanto vicino sia andato a un gol spettacolare, con un tiro al volo su cross dalla sinistra di Dimarco che si è incredibilmente stampato sulla traversa. Prestazione totale di un Barella che dopo un inizio di stagione non facilissimo si è abbondantemente ripreso e continua nella sua crescita. Nonostante la diffida.