Inzaghi, un dato preoccupa: fatica ad inserire i nuovi? Gli esempi

L’Inter ha perso per la prima volta col Sassuolo, non è ovviamente questo però il problema. Uno stop può essere giustificato, meno però qualche scelta di Simone Inzaghi. Il dato con i nuovi giocatori preoccupa.

TITOLARI – Simone Inzaghi fatica ancora a dare spazio ai nuovi giocatori arrivati in estate. Solo Marcus Thuram e Yann Sommer sono titolari fissi nelle rotazioni del tecnico, che però nei primi undici spesso non ne prende in considerazione altri. Col Sassuolo poteva essere l’occasione giusta per dare spazio ad altri, per far rifiatare coloro che hanno giocato di più. Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni su tutti hanno dimostrato di essere molto stanchi.

Inzaghi, manca fiducia?

DUE ESEMPI – Tra i nuovi ce ne sono diversi ancora in ombra. Il primo è Davide Frattesi, che è sempre pronto a subentrare ma non ritenuto in grado di iniziare. Solamente una presenza da titolare con l’Empoli, il resto tutte dalla panchina. C’è poi Benjamin Pavard. Sul francese i dubbi sono tanti, soprattutto perché ancora non è chiaro chi sia la scelta numero uno tra lui e Matteo Darmian. L’ex Bayern Monaco ne ha fatte due da titolare, il peso del giocatore è ben diverso dal minutaggio che gli viene concesso.

CASI? – Di casi non si può ancora parlare, perché siamo solo all’inizio, ma la partita dell’Inter col Sassuolo dovrebbe dare più di qualche campanello d’allarme. Serve inserire al più presto i nuovi, dai citati precedentemente ad Alexis Sanchez che mai è partito dall’inizio da quando è tornato in nerazzurro. Addirittura Carlos Augusto non ha mai giocato da titolare in campionato, solo una presenza in Champions League di 90 minuti. I dati spiegano perciò cosa non sta andando, o meglio danno un alibi ai calciatori che hanno fatto male nelle ultime partite. Impegni in nazionale, Champions League, turno infrasettimanale: Inzaghi allarghi le rotazioni, le parole per Davy Klaassen sono quelle da cui ripartire.