Inzaghi, attesa per i Nazionali! Poi le scelte per Torino-Inter

Inzaghi è in attesa del rientro dei calciatori dell’Inter dagli impegni con le rispettive Nazionali. I nerazzurri, al rientro dalla sosta, sfideranno il Torino di Juric

SCELTE – Inzaghi è in attesa del rientro dei calciatori dell’Inter impegnati, in giro per il mondo, con le rispettive Nazionali. Al rientro dalla sosta, i nerazzurri, sfideranno il Torino di Juric in una sfida che nasconde diverse insidie da non sottovalutare. L’Inter, anche alla luce del pareggio sciagurato contro il Bologna, ha necessità di fare risultato per ripartire al meglio in campionato e prepararsi al tour de force che comprenderà la Champions League e diversi scontri diretti in Serie A. Vista l’importanza del match contro i granata è facile supporre che Inzaghi si affiderà ai “titolarissimi”: nessuno sconto per i calciatori più impegnati con le Nazionali o che hanno dovuto affrontare viaggi transoceanici. Niente riposo quindi per Lautaro Martinez, che presumibilmente sarà in campo dal 1′. Sanchez, l’altro sudamericano, invece dovrebbe accomodarsi in panchina: per un posto al fianco del “Toro”, in attacco, il favorito è Thuram.

ALTRI RUOLI – Quasi scontato l’impego di Mkhitaryan e Calhanoglu a centrocampo, con Frattesi che potrebbe insidiare Barella per un posto da titolare. Probabile anche l’impiego di Dumfries, protagonista con la sua Olanda, dal 1′ e di Dimarco a sinistra. In difesa “solito” ballottaggio fra Acerbi e de Vrij, con Pavard e Bastoni quasi sicuri di un posto dal 1′.