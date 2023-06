Inter, via al countdown: la finale di Champions League si avvicina

L’Inter si prepara per la notte più importante della stagione: manca sempre meno per la finale di Champions League. Il Manchester City sarà un grandissimo banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo).

COUNTDOWN − L’Inter ha concluso la sua stagione in Serie A vincendo contro il Torino in trasferta. Dopo il giorno di vacanza concesso ieri da Simone Inzaghi, i giocatori hanno ripreso oggi il proprio lavoro. Manca infatti sempre meno per la serata più importante e difficile di un’intera stagione. La finale di Champions League contro il Manchester City sarà un grandissimo banco di prova e i nerazzurri dovranno essere perfetti, nella speranza di poter fare non bene, ma di più, contro la squadra favorita per la vittoria dell’importante trofeo europeo.

Inter, la serata di gala è sempre più vicina: inizia il countdown per la finale di Champions League

SERATA DI GALA − Quella di Champions League contro il Manchester City sarà una vera e propria serata di gala per l’Inter e per i propri tifosi (vedi articolo). In una stagione in cui tutto è sembrato così strano, specialmente per le tante sconfitte arrivate in Serie A, la gioia più grande è stata sicuramente quella di conquistare la finale di Champions che mancava da ben 13 anni. Le emozioni, sotto il cielo di Istanbul, saranno tantissime. Con un San Siro che dal canto suo sarà strapieno e assisterà alla partita più attesa delle ultime settimane. I nerazzurri vogliono sognare e comunque godersi il momento di calcio da favola che si apprestano a vivere. Oggi, lunedì 5 giugno, il countdown è stato avviato. Le emozioni non possono non crescere di ora in ora. Man mano che il grande evento si avvicina.