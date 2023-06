Bosvelt: «Manchester City-Inter, pronostico? Penso che il risultato sarà…»

Paul Bosvelt, ex centrocampista del Manchester City e oggi allenatore, ha parlato della finale di Champions League tra Citizens e Inter.

FINALE – Queste le parole a SportItalia da parte di Paul Bosvelt, ex centrocampista del Manchester City e oggi allenatore, con un trascorso nella Nazionale olandese Under 23, in vista della finale di Champions League tra Citizens e Inter. «Che finale mi aspetto? Penso che l’Inter lascerà il pallino del gioco al Manchester City, cercando di fare male in contropiede – si legge su SportItalia.com –. La squadra di Guardiola ha dimostrato di avere dei punti deboli e di poter essere battuta, ma è in grande forma in questo periodo».

ARMI – Bosvelt ha continuato. «Quali sono le armi che avrà l’Inter, per vincere? Chiaramente l’Inter è una squadra che ha molta qualità e che può anche giocare sul risultato, quando serve. Credo che in una serata del genere, ogni piccolo dettaglio od episodio potrà fare la differenza».

PALLONE D’ORO – Bosvelt ha spiegato. «Uno tra Lautaro Martinez e Erling Haaland può vincere il Pallone d’Oro? Penso che Haaland in particolare abbia avuto una stagione fantastica fino ad ora. I suoi numeri dicono tutto».

PRONOSTICO – Ancora Bosvelt sulla finale di Champions League. «Qual è il mio pronostico? Penso che il risultato finale sarà 3-1 per il Manchester City».

DUMFRIES – Bosvelt su Denzel Dumfries. «Dumfries merita di giocare sabato? Ho lavorato con Denzel quando facevo da assistente nella Nazionale Under 23. Penso che uno come lui possa sempre aiutare l’Inter. In Nazionale ha dimostrato di essere una grande minaccia offensiva per l’avversario di turno».

QUALITÀ – Bosvelt ha aggiunto. «Quali sue qualità mi hanno colpito maggiormente? La sua mentalità e il strapotere in avanti. Oltre a questo, mi ha colpito, fuori dal campo, la sua persona».