Inter, novità per Mkhitaryan: torna in gruppo ad Appiano Gentile − SM

L’Inter, dopo un giorno di vacanza, è tornata ad allenarsi con Simone Inzaghi ad Appiano Gentile: le ultime novità su Henrikh Mkhitaryan, in vista della finale di Champions League (vedi articolo), arrivano da SportMediaset.

GRUPPO − L’Inter è tornata oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile per la finale di Champions League che si giocherà sabato sera a Istanbul. In vista del Manchester City, arrivano novità su Henrikh Mkhitaryan da parte di SportMediaset. L’armeno, arma in più per Simone Inzaghi, è tornato a svolgere gli allenamenti. Oggi solo parzialmente in gruppo, ma da domani totalmente. Da queste giornate si capirà se potrà essere a disposizione sabato sera oppure no.