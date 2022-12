Inter, un record ancora in ballo ai Mondiali in Qatar! Calciatori protagonisti

L’Inter è una delle due squadre a detenere uno speciale record che dura dal 1982. L’altra è il Bayern Monaco, la squadra più titolata in Germania. I calciatori sono protagonisti diretti di questa particolare statistica.

PRESENZA – Dal 1982 non manca mai almeno un giocatore dell’Inter alla finale dei Mondiali (vedi articolo). Da Alessandro Altobelli a Lothar Matthaus, dai recenti Wesley Snejder e Rodrigo Palacio fino all’ultimo Marcelo Brozovic. La squadra nerazzurra e il Bayern Monaco condividono questo particolare record e anche in Qatar la tradizione può essere rispettata. I calciatori dell’Inter ancora presenti ai Mondiali sono 4: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. I primi 3 si scontreranno ai quarti di finale, perciò è già sicura la presenza in semifinale di almeno uno dei rappresentanti della società meneghina. La situazione per la Croazia del numero 77 dell’Inter è forse la più complicata: domani alle 16 ci sarà la sfida con il Brasile, la squadra favorita per la vittoria finale.