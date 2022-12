Skriniar: «Hamsik, carriera straordinaria: mi ha ispirato! Il calcio a casa…»

Skriniar è il protagonista del nuovo format di Inter TV, Where are you from. Il difensore slovacco parla del suo Paese di origine spiegando qual è lo sportivo che lo ha ispirato maggiormente. Inoltre svela un dettaglio legato alla sua vita privata

IDOLO – Milan Skriniar non ha dubbi quando gli viene chiesto qual è lo sportivo che lo ha maggiormente ispirato: «Hamsik sicuramente è il più conosciuto in Slovacchia, ha fatto una carriera straordinaria anche in Italia quindi mi ha ispirato più di tutti. La Slovacchia è il Paese dove è famoso l’Hockey su ghiaccio più che il calcio, è un peccato ma da un certo punto di vista posso capirlo. Negli ultimi anni quando siamo riusciti ad andare due volte all’Europeo la gente lo vive con noi ed è bello. L’Hockey è più seguito. Piano piano credo che possa alzarsi il livello anche nel calcio, anche in campionato perché i giocatori ci sono e sono bravi e giocano in campionati di alta qualità».

PERIODO – Skriniar svela di guardare il calcio a casa ma in base ad alcuni dettagli: «Se mi piace guardare il calcio a casa? Dipende a che punto siamo della stagione e come siamo. Mi piace guardare il calcio però quando giochiamo ogni tre giorni e siamo sempre in ritiro secondo me è anche giusto staccare e non guardarlo a casa. Guardare un film, una serie TV, magari spendere del tempo con la famiglia. Mi piace guardarlo ma non sempre».