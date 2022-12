Agresti: «Hakimi di ritorno? Inter non ha disponibilità! Tra lui e Cancelo…»

L’Inter venerdì torna a Milano dopo il mini ritiro a Malta e Inzaghi inizierà a ritrovare i Nazionali, tra i quali Lukaku. Il tecnico nerazzurro, secondo Stefano Agresti, punterà nuovamente sul belga. Il giornalista dice la sua anche sui rumors di un Hakimi bis. Di seguito il suo intervento nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

TITOLARE – L’Inter ritroverà prestissimo Romelu Lukaku. Secondo Stefano Agresti, tra il belga ed Edin Dzeko, Simone Inzaghi deciderà di puntare sul numero 90: «Se Lukaku sta bene riparte da lui perché è il titolare, il giocatore intorno al quale Inzaghi proverà a ricostruire l’Inter che darà l’assalto alla Champions League e al Napoli. Ripartirà da Lukaku, certo è che avere un “vecchio” come Dzeko che ha un rendimento così elevato è una garanzia e una sicurezza. Permette a Inzaghi di essere relativamente tranquillo qualora Lukaku avesse bisogno di più tempo per rimettersi in forma».

SOGNO POCO REALIZZABILE – Achraf Hakimi accende le fantasie e le speranze dei tifosi dell’Inter che sognano un suo ritorno (vedi articolo). Agresti ha un pensiero ben preciso: «Hakimi bis? Si tratta di una voce emersa nelle ultime ore, io credo che non sia facile perché è un giocatore che si sta ritagliando uno spazio nel PSG. Ha un ingaggio elevato, l’Inter non ha grande disponibilità economica, questo va detto. Per cui mi sembra un’operazione al momento difficile da ipotizzare».

CONFRONTO – Agresti fa poi il confronto tra il marocchino e un altro ex Inter: «Chi è più forte tra Cancelo e Hakimi? Tecnicamente Cancelo, atleticamente Hakimi. Io se devo prendere uno prendo Hakimi perché i momenti migliori di Hakimi penso siano migliori rispetto agli stessi di Cancelo. Il marocchino è devastante, credo che per quel che abbiamo visto fa più la differenza rispetto al portoghese».