Inter forza tre nonostante la narrazione: altro tris meritato

Dopo la partita contro il Benfica di mercoledì e una rimonta meritata nella quale sono arrivati tre gol (più una traversa), l’Inter si ripete anche in trasferta contro il Napoli. Un tris che, nonostante la (ridicola) narrazione di alcuni mezzi di informazione, mostra tutta la forza della squadra nerazzurra.

TRIS MERITATO – Tre trasferte in una settimana e sette gol segnati. Questo, in sintesi, il bilancio dell’Inter che tra Torino, Lisbona e Napoli ha mostrato tutta la sua solidità. Ma anche la capacità di rivelarsi prolifica sotto porta. Nelle ultime due partite giocate tra Champions League e Serie A, infatti, sono arrivati sei gol, frutto di due tris a modo loro differenti. Il primo, con il Benfica, in un tempo e valevoli di una rimonta (da 3-0 a 3-3). Il secondo, quello di ieri sera, a fronte di una partita controllata a larghi tratti e dominata soprattutto nella ripresa. Nonostante la ridicola narrazione che parla di “aiutini” in una partita nettamente regolare per l’Inter. Quello che resta dalla trasferta di Napoli è una squadra solida in difesa, con il centrocampo migliore del campionato e cinica sotto porta (dei quattro tiri a rete, ben tre sono andati a segno). Tutto il resto – per citare una famosa canzone – è noia.