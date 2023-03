Inter, staffetta costante in attacco. Molteplici scelte per Inzaghi

Il rientro di Romelu Lukaku ha aumentato finalmente le possibilità di Simone Inzaghi per la formazione. Da settimane ormai è costante la staffetta in attacco, con un continuo ballottaggio tra il belga, Dzeko e Lautaro Martinez.

ABBONDANZA – Abbondanza, questo è il termine giusto per descrivere in questo momento l’attacco dell’Inter. Il rientro di Romelu Lukaku ha giovato all’Inter, ma soprattutto a Simone Inzaghi per le sue scelte. Il tecnico piacentino ha finalmente delle opzioni tra cui scegliere, infatti per ogni match rimane costante il ballottaggio. L’unico che gode di una posizione di maggiore importanza è Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri e capocannoniere della stagione. Quattordici gol in Serie A, uno in Coppa Italia e uno in Champions League contro il Barcellona. Oltre alle reti segnate, il biglietto da visita dell’attaccante è la fascia di capitano e il nuovo ruolo da leader che gli è stato cucito addosso. Le parole post Bologna sono un segnale, un simbolo del rispetto che Lautaro Martinez ha conquistato nello spogliatoio.

Inter, ballottaggi continui

SCELTE – Anche contro lo Spezia, come nelle precedenti partite, c’è un ballottaggio importante in attacco (vedi probabili formazioni). Romelu Lukaku è certo della titolarità e dovrà sfruttare l’occasione per tornare dal primo minuto anche in Champions League. Al suo fianco per ora è favorito Lautaro Martinez, ma Edin Dzeko scalpita e vorrebbe tornare a segnare. Nonostante l’abbondanza in termini di uomini, i gol segnati nel 2023 dagli attaccanti non sono stati molti. Il bosniaco ha colpito due volte, l’ultima addirittura nel Derby di Supercoppa Italiana il 18 gennaio, quasi due mesi fa. Lukaku invece ha ritrovato il gol poche settimane fa contro l’Udinese, ha fatto registrare il bis con il Porto, ma non ha dato continuità poi con Bologna e Lecce. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare da Joaquin Correa, pronto per la convocazione in settimana.