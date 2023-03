Dumfries, l’emergenza infermeria ti chiama. Attesa la risposta

L’Inter dovrà affidarsi questa sera ancora una volta a Denzel Dumfries. L’olandese giocherà nuovamente titolare contro lo Spezia, l’infortunio di Milan Skriniar richiede la risposta giusta da parte dell’esterno.

RISPOSTE – Il prolungarsi dello stop di Milan Skriniar obbliga Simone Inzaghi a fare delle scelte. L’assenza dello slovacco non è indifferente, al suo posto giocherà un esterno adattato: Matteo Darmian. Questo aiuta anche un giocatore in cerca di nuove sicurezze, ossia Denzel Dumfries. L’olandese non ha vissuto un 2023 da protagonista, addirittura il contrario. Poche volte dal primo minuto, anche da dimenticare come nel caso del match di Coppa Italia con il Parma. Questa sera il calciatore sarà titolare sulla fascia destra e cercherà continuità dopo l’assist fornito per Lautaro Martinez con il Lecce. I fischi di San Siro devono diventare un brutto ricordo, c’è però bisogno di risposte da parte di Dumfries. La prima occasione è quella di oggi, la prossima sarà forse in Champions League. Tutto dipende dal suo stato di forma.