Spezia-Inter, probabili formazioni 26ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Spezia-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia per la partita della 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la settima del girone di ritorno. L’anticipo che precede la fondamentale trasferta di Porto non dovrà essere solo un test “allenante” per Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Spezia-Inter in Serie A

SPEZIA (4-2-3-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 6 Bourabia, 8 Ekdal, 77 Zurkowski; 14 Shomurodov, 18 Nzola, 11 Gyasi ©.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 J. Sala, 10 Verde, 19 Krollis, 21 Salva Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Salvatore Esposito, 30 D. Maldini, 33 Agudelo, 55 Wisniewski, 65 Giorgeschi, 72 Cipot.

Allenatore: Leonardo Semplici

Diffidati: Nzola (+ Holm e Simone Bastoni).

Squalificati: 22 Marchetti; 13 Reca.

Indisponibili e/o non convocati: 2 Holm, 5 Joao Moutinho, 16 Beck, 20 Simone Bastoni.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: In difesa Salva Ferrer si candida ma dal 1′ è in vantaggio Caldara. Il principale dubbio di Semplici riguarda il centrocampo, dove Agudelo insidia Zurkowski per una maglia da titolare. In corsa per il ruolo di mezzala anche l’ex nerazzurro Esposito ma Ekdal è ancora favorito. A sorpresa verso la panchina Verde, in attacco avanza la novità Shomurodov.

Spezia-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Alessandro Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Dumfries.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 11 J. Correa, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Una rotazione in ogni ruolo, probabilmente a partire dalla porta, dove Handanovic è pronto a prendere il posto – da capitano! – di Onana. In difesa riecco de Vrij, Acerbi rifiata. A centrocampo ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con il primo che potrebbe riposare inizialmente. In attacco torna dal 1′ Lukaku, che farà riprendere il fiato a Dzeko.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Spezia-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. E non perdere le dirette pre-partita e LIVE con il post-partita in progamma sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito e attiva la campanella per le notifiche!).