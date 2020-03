Inter, solo 3 sconfitte in 25 giornate: un precedente negli ultimi 10 anni

Domenica scorsa l’Inter di Antonio Conte ha trovato la terza sconfitta in Serie A. In 25 turni di campionato, i nerazzurri hanno perso solo contro Juventus (entrambe le volte) e Lazio (al ritorno). 9 punti non raccolti che potrebbero pesare nell’ipotetica corsa scudetto, ma che restituiscono altri segnali. Nelle ultime 10 stagioni è successo solo una volta.

BILANCIO – In questi giorni, l’Inter e Antonio Conte stanno aspettando di conoscere come si evolverà la stagione 2019/20. I nerazzurri sono in piena corsa su tutti i fronti, ma l’emergenza legata al Coronavirus sta incidendo anche sui calendari calcistici. Il mister potrà quindi approfittare per far rifiatare i suoi, dopo un primo semestre di stagione giocato a ritmi bollenti. E potrà anche iniziare a tracciare un primo bilancio di una stagione sempre più vicina alla conclusione. Un bilancio sostanzialmente positivo, nonostante la sconfitta di domenica contro la Juventus.

POCHE SCONFITTE – L’Inter di Conte, dopo 25 giornate di campionato, ha perso solo tre volte. In entrambi gli incontri con la Juventus, e nella gara di ritorno contro la Lazio. Tre sconfitte che non intaccano tuttavia il morale dei nerazzurri, nonostante l’elevato peso specifico. Questo perché tre sconfitte dopo 25 turni sono al tempo stesso un segno di grande forza mentale della squadra, che nel frattempo ha inanellato anche 16 vittorie. L’ossessione di Conte per la vittoria è nota, ma l’intelligenza dell’allenatore lo rende consapevole del valore della sua Inter. Il suo progetto nerazzurro ha un orizzonte triennale, e le fondamenta gettate quest’anno sono ottime.

PARAGONI – Ad alleggerire ancor di più il peso di questo dato, c’è il confronto con il passato. Nelle ultime 10 stagioni, solo in un’altra occasione l’Inter ha raccolto la terza sconfitta alla giornata numero 25 di Serie A. Si tratta della stagione 2017/18, la prima di Luciano Spalletti: i punti però erano 45, a differenza dei 54 attuali. La prima sconfitta arriva in casa con l’Udinese: siamo a dicembre, alla giornata 17, e i nerazzurri sono a quota 40 punti. La seconda arriva nella gara immediatamente successiva, a Sassuolo. La terza arriva invece a febbraio, contro il Genoa, dopo aver fatto 8 punti nelle precedenti sei giornate. Un bilancio decisamente inferiore rispetto a quello 2019/20: Conte può andarne fiero.