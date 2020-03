Martinez Quarta-Inter, Zanetti osserva: contatti vivi, ma acerbo. Le ultime

Martinez Quarta sta dimostrando le sue qualità con la maglia del River Plate. Il difensore centrale piace molto all’Inter, sempre attenta sui migliori talenti internazionali. Javier Zanetti resta un tramite importante con il calcio argentino. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

TALENTO DA SEGUIRE – Lucas Martinez Quarta è marcato stretto dall’Inter, dopo le prestazioni con il River Plate. Il suo agente, Gonzalo Goni, è pronto a portare il calciatore in Europa e sta spingendo per un trasferimento nel nostro continente. Zanetti resta un contatto importante e continua ad osservare la situazione. Secondo quanto trapela, però, l’Inter considera il talento ancora abbastanza acerbo: dovrà dimostrare ulteriori miglioramenti sul campo per rendersi utile già dai prossimi mesi.