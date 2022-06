Inter, si sta confermando le parole di Marotta sul mercato

L’Inter ha una volontà precisa, come l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha sostenuto tempo fa: quello di consegnare ad Inzaghi ad inizio ritiro il 6 luglio una squadra fatta.

MERCATO – L’Inter, tramite i suoi uomini mercato, sta apparecchiando tutte le trattative per consegnare ad Inzaghi una rosa completa (o quasi) ad inizio ritiro. Per farlo, Marotta e Ausilio, devono chiudere per Lukaku e Dybala in questi giorni e poi intavolare meglio e ultimare gli accordi per gli esterni. Ci sarà da capire poi ovviamente il mercato in uscita. Se dovesse uscire qualcosa sicuro che l’Inter tornerà su altri nomi, ovviamente. Insomma, l’Inter sta seguendo le direttive della dirigenza con Simone Inzaghi pronto ad allenare una super squadra.