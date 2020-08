Inter-Shakhtar Donetsk 5-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Shakhtar Donetsk riporta i nerazzurri alla finale di una competizione UEFA dopo dieci anni di assenza. Il magnifico 5-0 nelle semifinali di Europa League segna un momento chiave a livello statistico, e non potrebbe essere altrimenti visto il risultato.

ZERO – Le squadre, prima di Inter-Shakhtar Donetsk, capaci di vincere con almeno cinque gol di scarto in una semifinale di Europa League, contando anche quando il torneo si chiamava Coppa UEFA. In cinque erano riuscite a segnare altrettanti gol, ma tutte vincendo per 5-1 (in due circostanze ai tempi supplementari): l’ultima il Porto al Villarreal nel 2011, e poi conquistò il trofeo.

DUE – Le volte in cui Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno realizzato entrambi una doppietta nella stessa partita. In stagione era già capitato il 20 ottobre 2019, nel 3-4 al Sassuolo.

QUATTRO – Le finali raggiunte da Antonio Conte come allenatore, escludendo Supercoppa Italiana e Community Shield che erano partite secche. Questa è la sua prima in campo internazionale: le precedenti con la Juventus in Coppa Italia 2011-2012 (persa 0-2 col Napoli) e col Chelsea in FA Cup (KO 2-1 con l’Arsenal nel 2016-2017 e vittoria 1-0 sul Manchester United l’anno dopo).

SEDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è tornata a segnare almeno cinque gol in una partita della fase finale di una competizione UEFA. Escludendo il 6-0 allo Stjarnan del 28 agosto 2014 (erano i play-off, quindi turno di qualificazione) non accadeva da una vittoria per 1-5 in casa del Valencia del 20 ottobre 2004. In quell’occasione si giocava in Champions League.

DICIOTTO – Gli anni passati dalla precedente semifinale di Coppa UEFA/Europa League. Prima di Inter-Shakhtar Donetsk il precedente non era così felice: nel 2001-2002 la formazione di Héctor Cuper si fermò contro il Feyenoord, perdendo 0-1 al Meazza e pareggiando 2-2 (rimontando da 2-0) a Rotterdam.