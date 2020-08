Higuain: “Inter, Lautaro Martinez è tornato al suo livello. Con l’Argentina…”

Condividi questo articolo

Intervistato da Fox Sports Argentina, Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha commentato la crescita di Lautaro Martinez, classe ’97 dell’Inter, in ottica Nazionale e non solo

SLIDING DOORS – Rivali in Serie A, ma connazionali e legati da un grande attaccamento alla loro nazionale. Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez: passato e futuro della Selección albiceleste. L’attaccante della Juventus, praticamente uscito dalle grazie di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha parlato così del classe ’97 dell’Inter: «Lautaro Martinez potrebbe essere il mio successore con l’Argentina? Ha grandi qualità ed è anche molto giovane. Anch’io alla sua età giocavo già in Nazionale, ovviamente in altre circostanze. Forse erano anche peggiori, perché ci stavamo giocando la qualificazione ai Mondiali in Sudafrica e la gente inneggiava Martin Palermo in attacco. Lautaro Martinez ha grandi capacità e può dimostrarlo, anche se permangono dei dubbi sul suo futuro. L’ho visto giocare in Inter-Bayer Leverkusen e l’ho visto al suo vero livello. Gli auguro di giocare tutti i mondiali e le competizioni che ho giocato io e di sfruttarle al massimo».