Inter-Real Madrid è il primo vero test della tenuta difensiva nerazzurra

Inter-Real Madrid è un big match, ma anche un test per la tenuta difensiva nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi si trovano ad affrontare un attacco molto produttivo e di qualità.

UN BIG MATCH DOPO TANTO – Inter-Real Madrid è il primo big match della stagione. Di più, è il prmo big match dell’Inter di Inzaghi. Ma anche per gli ex giocatori di Conte è il primo big match con qualcosa in palio da un bel po’ di tempo. Grazie alla vittoria del campionato con largo anticipo infatti i nerazzurri hanno vissuto con meno tensione le sfide con Roma e Juventus nel finale della scorsa stagione. L’ultima sfida di cartello è stata di fatto Napoli-Inter. Data 18 aprile. Una vita fa. L’esordio in Champions League richiede quindi un livello di tensione che non si vede da un po’. E questo mette i riflettori sulla difesa.

ATTACCO SCINTILLANTE – Il Real Madrid è il miglior attacco della Liga. In 4 partite i gol segnati sono 13. È la squadra che crea più tiri di media a gara (16,8) e ha il capocannoniere (Benzema) e il vicecapocannoniere (Vinicius) del campionato. Il potenziale offensivo insomma è notevole. Facile quindi capire che la difesa dell’Inter sarà messa sotto particolare pressione. Gli uomini offensivi dei madrileni traboccano talento e sanno giocare sia in uno contro uno che di squadra. Sono pericolosi sia con la palla che senza. Serve un super lavoro, tecnico sia individuale che di squadra ma anche mentale. Gli uomini di Inzaghi devono dimostrare di avere ancora quello spirito che ha portato allo scudetto. In un contesto molto più complicato.

RITROVARE LA DIFESA – La sfida col Real Madrid diventa quindi un test. Anche severo. Nelle prime giornate di campionato l’Inter non ha brillato per tenuta difensiva. Al di là dei gol subiti è mancato qualcosa a livello di solidità e meccanismi complessivi. Una certa ansia ogniqualvolta un pallone è transitato per l’area, ma anche troppa porosità negli uno contro uno. Molto insomma dovrà cambiare contro una squadra di così alto livello. Come risponderanno gli uomini di Inzaghi?