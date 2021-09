Sabatini: «Inter già meglio dell’anno scorso, anche contro la Sampdoria!»

Sabatini prepara il terreno europeo all’Inter di Inzaghi ricordando quanto successo un anno prima con Conte. Il noto giornalista di Sport Mediaset, ospite negli studi di “Champions League LIVE” su Italia 1, spiega con un dato oggettivo perché la squadra nerazzurra può dirsi pienamente soddisfatta finora

MEGLIO INZAGHI – Si affida alle statistiche storiche Sandro Sabatini, che introduce così il debutto stagionale in Europa: «Altro test stagionale – stavolta in Champions League – per l’Inter, che sta già facendo meglio rispetto all’anno scorso. Compresa la trasferta di Genova contro la Sampdoria, in cui ha fatto meglio dell’anno scorso (2-2 anziché 2-1, ndr)! Fare meglio rispetto a Inter-Real Madrid dell’anno scorso significa già ipotizzare la qualificazione agli ottavi di finale. Secondo me l’Inter ce la può fare». Questa la pungente osservazione di Sabatini, che non rinuncia – seppur velatamente – al paragone tra l’Inter di Antonio Conte e quella attuale con Simone Inzaghi in panchina…