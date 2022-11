Inter, dov’eri a questo punto della stagione l’anno scorso? La differenza

L’allenatore in seconda dell’Inter Massimiliano Farris ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport (vedi articolo), parlando delle differenze rispetto al novembre scorso. Dov’era l’ultimo anno l’Inter a questo punto della stagione?

SOTTOTONO – Massimiliano Farris, allenatore in seconda di Simone Inzaghi all’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra e delle differenze in termini di punti rispetto alla scorsa stagione. Adesso la compagine del tecnico ex Lazio è quinta in classifica con 30 punti guadagnati. La distanza dal secondo posto occupato dai rivali cittadini del Milan è minima, ossia 3 lunghezze, ma il problema è un altro. Il Napoli è primo con ben 11 punti di distacco dall’Inter, proprio prima dello scontro diretto di San Siro. Un’eventuale sconfitta pregiudicherebbe già a gennaio le possibilità ormai remote di vincere lo Scudetto. Nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non si può parlare sicuramente di una stagione fino ad ora positiva. Aver superato il Barcellona non può essere la giustificazione per le 5 sconfitte già rimediate in Serie A. I 34 gol fatti (secondo miglior attacco del campionato) non possono essere una scusante per le 22 reti subite. Cosa c’è che non va rispetto allo scorso anno? Quali sono le reali differenze?

Inter, solamente 4 punti in meno

VETTA – A questo punto della stagione lo scorso anno l’Inter aveva 34 punti. Alla quindicesima giornata la squadra di Inzaghi batté lo Spezia dell’ex Thiago Motta con il risultato di 2-0, prima di superare lo scontro diretto con la Roma per 3-0. La differenza più grande era nella distanza dalla vetta: due giornate dopo l’Inter vinse con il Cagliari e superò Milan e Napoli, agguantando il primo posto. La situazione era totalmente differente: la squadra aveva segnato 36 gol e subito solamente 15 reti. Nello stesso periodo arrivarono 6 clean sheet consecutivi, che valsero il titolo di campioni d’inverno. Arrivò il successo nello scontro diretto contro il Napoli e il pareggio molto sfortunato con il Milan. In campionato l’Inter era una macchina da guerra e viveva il suo miglior periodo della stagione.

DIFESA – Il problema grave in questa prima parte di stagione è stato proprio la difesa. Nonostante un Francesco Acerbi appena acquistato, sono arrivati 7 gol in più subiti quest’anno. Cosa è cambiato? Simone Inzaghi fa fatica a trovare gli equilibri, la squadra va spesso in difficoltà sui cross dall’esterno degli avversari. Oltre a questo, la difesa nerazzurra soffre enormemente i contropiedi e contro la Juventus proprio da tali situazioni è nata la sconfitta. I difensori non danno più le stesse certezze, mancano le prestazioni individuali. Gli errori di de Vrij, le disattenzioni continue di Skriniar e la precaria forma fisica di Bastoni hanno condannato l’Inter a questa distanza dalla vetta.