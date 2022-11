Spagna-Germania, termina 1-1 il big match dei Mondiali: punte a segno

Termina 1-1 Spagna-Germania, big match della fase a gironi di questi Mondiali. Succede tutto nel secondo tempo fra le due squadre, con i gol degli attaccanti che decidono il risultato. Per tutte e quattro le squadre del girone si deciderà tutto l’ultima giornata.

TUTTO RIMANDATO – Si fa interessante la situazione del gruppo E dei Mondiali. Termina infatti 1-1 il big match Spagna-Germania, rimandando tutto all’ultima partita. La sfida si scalda subito nel primo tempo, quando gli spagnoli vanno a un passo dal gol con un siluro di Dani Olmo che Neuer devia sulla traversa. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique riesce a passare in vantaggio, quando Morata anticipa Süle e con l’esterno mette in rete il pallone dell’1-0. I tedeschi non demordono e all’83’ arriva il pareggio: Fullkrug riceve palla in area e scarica un siluro che si deposita sotto l’incrocio per l’1-1. Termina così l’incontro, che porta la Spagna a 4, la Germania a 1 e in mezzo Giappone e Costa Rica a 3.