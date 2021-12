Inter prima in classifica, un Capolavoro partito dal mercato estivo – TS

Inter, settima vittoria consecutiva – sei senza subire gol -, (vedi QUI altri dati statistici) e primo posto in classifica a quattro punti dalla seconda. Un capolavoro questo, a detta di TuttoSport, partito dal mercato estivo.

CAPOLAVORO – I numeri di questa Inter cristallizzano la bontà del lavoro svolto da Simone Inzaghi, ma non solo. Contro il Torino i nerazzurri vincono la settima partita di fila prima di concludere al meglio questo 2021, chiudendo con zero gol subiti nelle ultime sei partite giocate, e un +4 rispetto il Milan secondo in classifica. Un capolavoro, questo, nato prima di tutto dal lavoro della dirigenza in estate, con gli acquisti di Edin Dzeko, Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, che hanno compensato alle perdine di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen, oltre alla scelta di puntare su un allenatore come Inzaghi, capace addirittura di migliorare la squadra allenata dal suo predecessore.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino