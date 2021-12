Inter-Torino, Dumfries il migliore. Vecino male. E sensi… – CdS

L’Inter ha vinto 1-0 contro il Torino di Ivan Juric. Una partita dove nel primo tempo i nerazzurri hanno affondato il colpo per poi controllare nella ripresa il risultato e il ritorno del Toro. Il migliore è senza alcun dubbio Denzel Dumfries, Vecino unico insufficiente. E poi c’è Sensi.

PAGELLE – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha stilato le pagelle dell’Inter nel match di ieri contro il Torino. Inevitabilmente il migliore in campo è chi ha regalato i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi, ovvero Dumfries. Per il CdS l’olandese si merita un 7 in pagella visto il 3° gol nelle ultime 4 uscite in Serie A. L’unico insufficiente (vedi articolo) è Matias Vecino che si becca un 5.5: Le sue sgambate sarebbero state utili, invece latita. Positive anche le prove dei due difensori, de Vrij e Bastoni, entrambi premiati con un 6.5. Positiva anche la prova di Perisic che si prende lo stesso voto con il commento che sottolinea la sua abnegazione nella fase difensiva. Pagella particolare infine quella di Sensi che prende un Senza voto ma con un brevissimo commento: dovrebbe giocare di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno