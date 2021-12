Inter-Torino 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Torino 1-0 fa chiudere al meglio il 2021 per i nerazzurri. La settima vittoria consecutiva permette di girare a una quota molto alta: quarantasei punti alla fine del girone d’andata. Questo è uno degli ottimi dati statistici proposti dal match di ieri.

DUE – Le vittorie per Simone Inzaghi nell’ultima partita dell’anno come allenatore. Prima di Inter-Torino di ieri gli era accaduto solo nel 2019, con la Supercoppa Italiana vinta con la Lazio per 1-3 sulla Juventus il 22 dicembre 2019. Per il resto due volte aveva chiuso l’anno sfidando proprio l’Inter, sconfitta per 3-0 il 21 dicembre 2016 e 0-0 il 30 dicembre 2017, poi 1-1 proprio col Torino il 29 dicembre 2018 e KO col Milan esattamente un anno fa, il 23 dicembre 2020.

SEI – Le partite consecutive vinte dall’Inter senza subire gol. Striscia cominciata col Venezia (0-2, 27 novembre) e proseguita con Spezia (2-0, 1 dicembre), Roma (0-3, 4 dicembre), Cagliari (4-0, 12 dicembre) e Salernitana (0-5, 17 dicembre) prima del Torino. Superato il record del club, fatto segnare nel 1989 da Giovanni Trapattoni e nel 1996 da Roy Hodgson, che si erano fermati a cinque successi di fila con la porta inviolata.

SETTE – Gli anni dopo cui in un Inter-Torino non hanno segnato i granata. Dopo l’1-0 del 9 marzo 2014, firmato Rodrigo Palacio, gli ospiti avevano sempre trovato la via del gol. Nella prima occasione solo loro, 0-1 il 25 gennaio 2015 con Emiliano Moretti, nei successivi cinque entrambe le squadre.

CENTOQUATTRO – I punti conquistati dall’Inter nelle quarantatré partite giocate nel 2021 (trentadue vittorie, otto pareggi, tre sconfitte). È il nuovo record assoluto della Serie A, superata la Juventus che ne fece centouno nel 2018 (su trentotto gare).

TRENTADUE – Le vittorie dell’Inter nell’anno solare, come già citato nel precedente dato. Mancata di un soffio la migliore statistica, quella fatta segnare dalla Juventus che nel 2016 arrivò fino a trentatré, una in più.