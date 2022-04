Inter, per l’attacco arriva l’esame Milan: rossoneri miglior difesa nel 2022

L’Inter, domani sera, affronterà il Milan nel Derby che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia. L’attacco nerazzurro sarà messo alla prova: la difesa dei rossoneri, nel 2022, ha incassato solo 8 gol

CINISMO – L’Inter, domani sera alle ore 21, sfiderà il Milan di Pioli, in un derby che vale l’accesso alla Coppa Italia, ma non solo. In un San Siro gremito, l’attacco dei nerazzurri, spesso criticato per il poco cinismo, avrà di fronte la difesa dei rossoneri che, nel 2022, è stata il vero punto di forza del Milan. I rossoneri, infatti, nel 2022 hanno subito appena 8 gol, il dato migliore per una squadra italiana. Inoltre, Maignan, è imbattuto da ben 454′: un dato che certifica la solidità della difesa rossonera, che andrà scardinata sia con il lavoro sulle fasce, che con una prova maiuscola da parte degli attaccanti

CONCENTRAZIONE – L’Inter, escluso un breve periodo di tempo, in questa stagione ha sempre macinato gioco e prodotto, spesso, moltissime occasioni da gol. Spesso, però, è mancata la mira: per la mole di gioco creata, i gol segnati potrebbero e dovrebbero essere di più. Una sinistra abitudine che nei big match può pesare come un macigno. Il risultato di Inter-Milan peserà moltissimo per il prosieguo della stagione: gli attaccanti nerazzurri dovranno superare anche questo ostacolo, il traguardo è vicino ma non bisogna abbassare la concentrazione.