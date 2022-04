Genta: «Inter-Milan gara rompiscatole, le due l’avrebbero evitata volentieri»

In collegamento su Tutti Convocati, Carlo Genta ha parlato dell’imminente sfida tra Inter e Milan di Coppa Italia. Gara, a detta sua, scivolosa e complicata da giocare in questo momento della stagione

DA EVITARE − Genta ha una sua idea sulla semifinale di Coppa Italia tra le milanesi: «Questa partita Inter e Milan, in questo momento della stagione, l’avrebbero evitata volentieri. Per essere un po’ cinici, l’obiettivo sarà evitare una sconfitta che farebbe male. Non portarsi dietro delle tracce. Perché perdere ad esempio 3-0 sarebbe un terribile contraccolpo per una delle due squadre, le quali stanno lottando a pieno titolo per lo Scudetto. Una gara rompiscatole e rischiosa».