L’Inter domani si gioca la possibilità di volare in finale di Coppa Italia nel derby di ritorno contro il Milan. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa questa mattina (vedi articolo) sostenendo come il derby di domani non conti per lo scudetto.

ERRORE – Caro Pioli, il derby di domani conta eccome per lo scudetto. Si è sbagliato il tecnico del Milan sostenendo che la stracittadina di domani non conta per il titolo di Serie A? Ovviamente no. L’allenatore ha svicolato, ha evitato di mettere pressione ai suoi, ma è ovvio che il derby di domani porta con sé un contraccolpo psicologico non indifferente e che sicuro peserà sul proseguo del campionato. I nerazzurri sono in un ottimo stato di forma, il Milan non prende più gol ma segna con fatica. Insomma, un’eliminazione domani potrebbe pesare molto sulla testa dei giocatori e Pioli questo lo sa bene.