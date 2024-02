Inter, ora detti tu il passo: Juventus in risposta nelle prossime

Dopo Inter-Juventus, sfida vinta per 1-0 a San Siro dai nerazzurri, è già tempo di guardare alle prossime sfide in campionato. Ora sono proprio gli uomini di Simone Inzaghi a dettare il passo, con la Juventus costretta a rispondere.

BOTTA E RISPOSTA – Avanti di quattro punti (e con una partita in meno) nelle prossime due giornate sarà l’Inter a dettare il passo, con la Juventus in risposta. Partendo dalla prossima, i nerazzurri saranno infatti ospiti della Roma sabato alle 18, con i bianconeri che scenderanno in campo soltanto lunedì contro l’Udinese. Un’occasione da non sprecare per Simone Inzaghi, che in caso di vittoria costringerebbe Allegri e i suoi a giocare con la pressione di un momentaneo +7. Stessa situazione la giornata successiva – complice il ritorno della Champions League – quando l’Inter giocherà venerdì a San Siro contro la Salernitana e la Juventus potrà rispondere solo il giorno dopo, sabato alle 18, sul campo del Verona. Una situazione che tornerà a invertirsi dalla ventiseiesima giornata, quando nerazzurri e bianconeri scenderanno sì in campo lo stesso giorno (domenica 25 febbraio), ma i primi alle 18 e i secondi alle 12.30.