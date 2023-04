Inter, occasione Salernitana per ritornare ai tre punti in Serie A

L’Inter perde da tre partite consecutive in campionato. Contro la Salernitana la squadra di Simone Inzaghi è alla ricerca di una vittoria fondamentale. C’è il rischio di cadere al sesto posto in classifica.

CHAMPIONS LEAGUE – La zona Champions League è a forte rischio per l’Inter di Simone Inzaghi. Zero punti contro Spezia, Juventus e Fiorentina hanno portato l’Atalanta a due lunghezze di distanza e la Roma in perfetta parità. Il sesto posto è ad un passo, il club nerazzurro non può però permettersi di uscire dalle prime quattro del campionato. Contro la Salernitana il tecnico piacentino e i suoi calciatori hanno l’obbligo di vincere, superando la crisi di risultati generale ma soprattutto anche quella in trasferta (vedi articolo). L’Inter non ha mai perso con la Salernitana dal suo ritorno in Serie A: tre successi, di cui due per 5-0 lo scorso anno e l’ultimo per 2-0. Sulla carta la partita non dovrebbe dare particolari problemi, ma le ultime settimane della squadra di Inzaghi non trasmettono tranquillità. Ci sarà bisogno quindi del massimo sforzo poco prima dei quarti di finale di Champions League.