Inter, non può fare tutto Lautaro Martinez: servono Lukaku e Dzeko!

L’Inter avrà due impegni davanti a sé più a stretto giro, entrambi da non sbagliare. Prima ci sarà lo Spezia, poi il Porto in Champions League. Ma Lautaro Martinez, in fase offensiva, non potrà continuare a fare tutto da solo. Serve la continuità (positiva) di Edin Dzeko e la forma più giusta di Romelu Lukaku. I loro gol mancano non poco per i nerazzurri.

SOLO LAUTARO MARTINEZ − L’Inter ha, a stretto giro, due impegni consecutivi da dover affrontare. Il primo contro lo Spezia in Serie A, il secondo contro il Porto in Champions League. Serve per entrambi concentrazione massima. Perché in campionato non possono essere persi altri punti importanti. Mentre in Europa c’è il turno dei quarti di finale da centrare. In ballo c’è, di rimando, la riuscita di una stagione. Ma, in questo senso, il solo Lautaro Martinez non basta. Servono i gol degli altri attaccanti. In primis di almeno uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, al momento unici disponibili oltre il numero 10 argentino.

Lautaro Martinez chiede supporto in attacco: Dzeko-Lukaku, che succede?

DZEKO E LUKAKU − L’Inter ha bisogno, ora più che mai, di trovare quella continuità praticamente quasi mai avuta in questa stagione. E per farlo ha due occasioni, contro Spezia e Porto, da non fallire (vedi articolo). Fondamentali si sono dimostrati in tante occasioni i gol di Lautaro Martinez. Ma non bastano. L’argentino da solo non può tirare avanti tutto un reparto. Motivo questo per cui Simone Inzaghi, a suon di titolarità e ingressi a partita in corso, sta cercando di spronare tanto Edin Dzeko quanto Romelu Lukaku. Il primo, dopo una prima parte di stagione sopra le aspettative, non sembra essere all’altezza delle sue qualità e deve ritrovare il gol per far rinascere il cigno che è in lui. Il belga, invece, deve convincere il club nerazzurro a tenerlo con sé a Milano per il prossimo anno. Ma soprattutto può e deve cercare di far rivedere ai tifosi i fasti della stagione in cui, a suon di gol, ha portato l’Inter sul tetto d’Italia con la vittoria dello Scudetto.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale