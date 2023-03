Spezia-Inter, Dimarco sempre meglio! Si rivede un altro infortunato

Spezia-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 20.45 e valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi anche oggi si sono ritrovati ad Appiano Gentile dove prosegue il recupero di Dimarco. Si intravede anche un altro infortunato

SECONDA SEDUTA – Spezia-Inter è la partita in programma allo stadio ‘Alberto Picco’ venerdì alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, punta a non fermarsi ancora sia per blindare il secondo posto sia per arrivare nel miglior modo possibile al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Spezia-Inter, Dimarco sempre meglio: le ultime su Correa e Skriniar

Oggi ad Appiano Gentile la squadra ha svolto il suo secondo allenamento in vista della sfida allo Spezia di Leonardo Semplice. Prosegue il recupero di Federico Dimarco che sta lavorando insieme al resto del gruppo. Si rivede anche Joaquin Correa che tuttavia difficilmente potrà essere a disposizione contro i liguri. Ancora lontano, almeno al momento, il ritorno di Milan Skriniar.

